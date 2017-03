5 Sambal Khas Indonesia yang Bikin Ogah Move On

Gorpis cicah sambal kecap pedas bedengung...beralih arah dari manis ke pedas (asik cisss coklat aje...kita melayukan pula...:) Setelah mengkaji beberapa resepi sambal kecap dari pakcik google...rumusan resepi kkida ialah . 10 biji cili api hijau 5 biji cili api merah 5 ulas bawang putih 2 ulas bawang merah Kecap manis Kecap masin Asam limo Potong dua cili cili dan bawang... goreng sebentar (seminit lebih kurang) Tumbuk lumat. Letak dlm mangkuk dan tambah kecap dan perahan asam limau...agak2 ye kuantiti kicap dan jus limau... Sambal kecap sesuai utk cicah apa saja. Goreng pisang, goreng keledek, keladi, sukun, cucuq udang, goreng tempe, tokua, keropok dll... . Resepi pisang goreng rangup saya... Campur 2/3 tepung beras dgn 1/3 tepung goreng pisang Adabi, sedikit garam dan gula...bancuh pekat gitu...goreng dlm minyak panas . #sedap #sebabauntyidaygbuat #sebabkakakidayangmasak #masukbakulangkatsendiri #heheheee #perasan #janganjelos #selamatmenjamuselera #selamatmencuba #selamatistirehathujungminggu #ida1001simplerecipes #ida1001simplerecipes #ida1001simplerecipes

