Tahukah Anda, Ini Lho Jalan Termudah untuk Para Istri Masuk Surga

KEWAJIBAN istri patuh kepada suami adalah perintah mutlak dari Allah SWT yang tak dapat dipatahkan. Balasan istimewa dari perbuatan itu pun telah dipersiapkan, yaitu surga.

Sungguh mudahnya Islam memberi jalan kepada para istri untuk merasakan nikmat surga. Dilansir dari berbagai sumber, beberapa ayat dan sabda Nabi Muhammad menyebut perintah patuh kepada suami.

“Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (QS. An Nisa [4]: 34)

Sementara itu, hadits Rasulullah SAW menyebut, “Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya.” [HR. Bukhari no. 5195 dan Muslim no. 1026]

“Tidak boleh seorang wanita berpuasa selain Ramadan sedangkan suaminya sedang ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya” [HR. Abu Daud no. 2458. An Nawawi dalam Al Majmu’ (6/392) mengatakan, “Sanad riwayat ini shahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim]

Dari kedua riwayat di atas, artinya tidak bolehnya seorang istri berpuasa sunnah jika suami tidak mengizinkan. Suami punya hak untuk melarang istrinya puasa sunnah jika ia memiliki keperluan terhadap istrinya.