Kenali Jenis Cabai yang Biasa Jadi Bahan Baku Olahan Sambal

BERBAGAI menu makanan khas Indonesia akan terasa semakin sempurna jika didampingi pelengkap seperti sambal. Rasa pedas dan aroma khas sambal sukses membuat selera makan terpancing. Tapi beda cabai beda juga lho rasa sambalnya.

Rasa dan aroma sambal memang dipengaruhi oleh komposisinya tetapi ternyata jenis sambal memberikan kontribusi pengaruh yang paling besar. Dilansir dari berbagai sumber, berikut Okezone rangkum beberapa jenis cabai yang umum digunakan untuk membuat sambal, Selasa (21/3/2017).

Cabai merah besar

Sesuai dengan sebutannya, cabai ini memiliki warna yang merah gelap dan berukuran besar. Tekstur cabai ini cenderung keras dengan bagian buah yang tebal. Meski memiliki tampilan yang ‘sangar’ tetapi cabai ini tidak memiliki aroma dan rasa yang sangat pedas. Biasanya cabai ini hanya digunakan sebagai tambahan agar membuat sambal memiliki warna merah yang cerah dan menggoda.

Cabai merah keriting

Cabai yang satu ini memiliki warna merah cerah dan dan berbentuk ramping serta agak bergelombang. Gelombang inilah yang membuat cabai terlihat seperti keriting. Cabai ini memiliki rasa yang agak pedas, selain digunakan sebagai bahan baku sambal, cabai ini juga langganan jadi bumbu dalam olahan masakan.

Cabai rawit

Cabai yang satu ini punya ukuran yang paling kecil tetapi rasa pedasnya paling nendang. Cabai rawit punya warna dan jenis beragam mulai dari warna hijau, putih, oranye hingga merah terang. Cabai ini adalah yang paling favorit digunakan untuk bahan pembuatan sambal karena rasanya dianggap paling cocok.

Cabai hijau

Cabai hijau adalah cabai merah yang masih muda. Karena termasuk cabai muda jadi rasa cabai ini kurang pedas. Biasanya cabai hijau digunakan untuk membuat sambal hijau khas Padang, Sumatera Barat. Orang kerap menambah sedikit perasan jeruk nipis untuk membuat warna sambal tetap hijau cerah. Karena jika didiamkan lama akan berubah menjadi kehitaman.