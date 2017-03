Pakai Celana Putih? Ketahui Dulu Aturan Mainnya biar Tidak Terlihat Lebay dan Norak

CELANA putih atau white trousers kembali menjadi tren yang sedang booming sekarang-sekarang ini. Namun jika ingin terlihat fashionable dengan mengenakan celana putih, ada aturan main yang perlu diperhatikan agar penampilan terlihat maksimal tetapi tidak terlihat lebay.

Aturan main pertama saat memakai celana putih ialah jangan terlalu matching, alias terlalu match-matchy dengan memadukan atasan dan bawahan yang punya shades warna putih yang sama. Kombinasikan celana putih dengan atasan berwarna krem atau off-white, yang notabene masih dalam kategori warna putih namun berbeda turunan warna.

(Foto: Glamour)

Selanjutnya, saat memakai celana putih pastikan ukuran dan model potongan memang berukuran fit yang benar-benar pas. Bukan dibuat lebih kecil atau oversized. Berikutnya untuk material bahan, jika celana putih yang dipakai sudah terbuat dari material bahan yang cukup berat maka padankan dengan atasan yang punya material bahan ringan. Begitu juga sebaliknya.

Aturan keempat berikutnya adalah, jangan bermain aksesori terlalu banyak. Saat memakai celana putih, prinsip less is more adalah prinsip berpakaian yang ideal dan pas.

Lalu aturan main yang terakhir ialah, sebagaimana dikutip Glamour, Rabu (22/3/2017) disebutkan bahwa pantang hukumnya untuk memakai alas kaki berupa sepatu berwarna putih di saat mengenakan celana putih di waktu yang bersamaan.