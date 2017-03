Natasha Mannuela Curi Perhatian dengan Dress Merah di High Tea with HighEnd

MAJALAH gaya hidup berkelas HighEnd Magazine kembali mengadakan acara HighTea with HighEnd. Mengusung tema 'The Art of Lips', di antara tamu undangan yang hadir, tampak Miss Indonesia 2016, Natasha Mannuela memeriahkan acara ini.

Dalam kesempatan tersebut, Acha, sapaan akrabnya tampak cantik dalam balutan midi dress warna merah dengan aksen peplum di bagian bawah gaun. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai, sementara riasan wajahnya ditonjolkan dengan smokey eyes dan lipstik nude.

"Karena temanya lebih ke bold and brave, jadi saya pilih dress merah yang memberi kesan berani dan strong," ujar Acha yang ditemui Okezone di Restorante de Valentino, MD Place, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (22/3/2017).

(Foto: Annisa / Okezone)

Untuk penampilannya kali ini, Acha sengaja tidak menyematkan aksesori apa pun lantaran warna busana yang dikenakan sudah cukup menarik atensi.

"Enggak pakai aksesori karena warnanya sudah ngejreng, jadi biar minimalis," tambahnya.

Menghadiri High Tea with High End, rupanya bukan kali pertama bagi Runner Up 2 Miss World 2016 itu. Menurutnya, event bulanan ini bisa menambah ilmu dan networking.

"Acaranya menarik, dihadiri oleh banyak wanita dengan range usia berbeda sehingga bisa menambah networking. Menambah ilmu juga, berkumpul, dan mempelajari sesuatu. Seperti hari ini belajar tentang make-up, khususnya bibir," terang dara cantik berusia 22 tahun itu.