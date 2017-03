High Tea with HighEnd Hadirkan Tutorial Tren Teknik Lipstik Two Tone Lips

TREN make-up, khususnya lipstik terus bergulir. Sayangnya, sejumlah wanita merasa kurang percaya diri dalam mengaplikasikan teknik atau warna lipstik dalam berbagai warna.

Karena itu, HighEnd Magazine sebagai majalah gaya hidup berkelas menyelenggarakan High Tea with High End yang mengusung tema 'The Art of Lips'. Kali ini, make-up workshop menghadirkan tutorial tren teknik lipstik terbaru, yaitu two tone lips, yang mengaplikasikan dua warna lipstik berbeda pada bibir.

"Selama ini kita tahunya lipstik hanya mono color, seperti merah saja. Padahal, warna lipstik itu macam-macam, ada tren ombre lips dengan pemakaian lipstik dua hingga tiga warna. Sekarang, generasi milenial lebih berani dan kreatif dibandingkan generasi X dan Y," tutur Liliana Tanoesoedibjo, di acara High Tea with HighEnd, di Restorante de Valentino, MD Place, Setiabudi, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

(Foto: Annisa/Okezone)

Acara ini mendapuk seorang penata rias senior Yves Saint Laurent Indonesia, Hendra, untuk mendemonstrasikan aplikasi lipstik two tone lips. Editor in Chief HighEnd Magazine, Kezia Ponggawa, mengaku senang dan bersyukur lantaran para tamu yang hadir tampak bersemangat mengaplikasikan tren terbaru lipstik ini.

"Melihat animo readers, partners, dan tamu undangan sangat senang karena mereka datang dan mengikuti semua jalannya acara. Bersyukur pada mau mengikuti dan mencoba the latest two tone lips," ujar Kezia Ponggawa yang ditemui dalam acara yang sama.

Acara yang mempertemukan para pembaca dan mitra HighEnd ini rencananya akan terus diselenggarakan setiap bulannya. Tentunya dengan mengangkat tema yang berkaitan dengan isu wanita.

"The art of lips adalah the latest tren of lipstick. Kita ingin memberi tahu bahwa di dunia kecantikan ada tren terbaru, loh. Dan kita bisa mencoba itu," terang Kezia.

Ia menambahkan, "Ini adalah acara HighTea ketiga, nanti akan ada lagi acara yang sama selanjutnya yang memang akan jadi signature event kami."