Kurang Tidur Bro? Segarkan Semangat dengan Memakai Parfum

SEDERET deadline, pekerjaan menumpuk dan lembur tak dapat ditolak. Alhasil, wajah mengantuk pun tak terelakkan, sedangkan Anda akan menghadapi meeting besar yang menentukan karier?

Anda sedang mengalami ini juga? Ya, wajah yang lesu dan kusam bisa sangat terlihat ketika kurang tidur. Tentu tidak ingin bukan? Untuk menghilangkan sleepy face tersebut, Anda bisa mencoba tips dari penyanyi Jaz yang terkenal dengan hits-nya “Dari Mata” ini.

“Muka capek abis terbang atau lagi kurang tidur itu memang kelihatan banget ya. Sebenarnya enggak bagus kalau lagi kurang tidur itu, kita langsung harus on menghadapi banyak orang. Kalau aku butuh at least setengah jam untuk menyegarkan wajah dan menaikkan mood,” beber Jaz kepada Okezone belum lama ini.

Untuk menyegarkan wajah dan menaikkan mood tersebut, Jaz memiliki cara yang berbeda. Apakah itu?

“Saat jeda waktu setengah jam itu aku biasa makan yang manis-manis entah desser atau minuman buat asam. Terus pagi-paginya kalau sempat aku pakai krim wajah yang udah disimpan di kulkas. Dan satu lagi, pakai parfum itu ampuh sih untuk buat mood naik dan wajah jadi segar juga,” pungkasnya.