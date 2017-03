Antusias Para Readers hingga Miss Indonesia 2016 Ikuti Tutorial Lipstik di High Tea with HighEnd

MAJALAH gaya hidup berkelas HighEnd Magazine kembali mengadakan acara HighTea with HighEnd. Mengusung tema 'The Art of Lips', kali ini make-up workshop yang diselenggarakan mendemonstrasikan tren teknik lipstik terbaru, yaitu two tone lips.

Sesuai namanya, two tone lips merupakan aplikasi lipstik yang menggunakan dua warna yang berbeda. Selama ini, banyak wanita Indonesia yang merasa kurang percaya diri mengaplikasikan teknik two tone lips. Karena itu, High Tea with High End hadir kembali untuk memberikan ilmu kepara para pembaca dan sosialita wanitanya.

"Highend memang selalu rutin mempertemukan para readers dan partners melalui event High Tea dengan membuat topik yang berhubungan dengan wanita. Tema 'The Art of Lips' menjadi the latest tren of lipstick di beauty world. Jadi, kami ingin memberi tahu bahwa ini bisa kita coba juga, lho," tutur Editor in Chief HighEnd Magazine, Kezia Ponggawa, di acara High Tea with High End, di Restorante de Valentino, MD Place, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

(Foto: Annisa/Okezone)

Acara ini mendapuk seorang penata rias senior Yves Saint Laurent Indonesia, Hendra, untuk mendemonstrasikan aplikasi lipstik two tone lips. Kezia Ponggawa mengaku senang dan bersyukur lantaran para tamu yang hadir tampak bersemangat mengaplikasikan tren terbaru lipstik ini.

"Melihat animo readers, partners, dan tamu undangan sangat senang karena mereka datang dan mengikuti semua jalannya acara. Bersyukur pada mau mengikuti dan mencoba the latest two tone lips," ujar Kezia.

(Foto: Annisa/Okezone)

Miss Indonesia 2016, Natasha Mannuela, pun tak mau ketinggalan mengikuti keseruan tutorial two tone lipstick ini. Mengenakan dress berwarna merah, Natasha tampak mencoba-coba warna lipstik yang berada di depannya.

"Tadi saya mencoba mengaplikasikan (two tone lipstick-red) tetapi saya pilih warna nude, karena memang favorit saya sehingga bisa dipakai keseharian," ujar dara cantik yang akrab disapa Acha itu.