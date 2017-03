Sukses Gelar Event High Tea, HighEnd Magazine Siap Memberi Kejutan di Event High Tea Selanjutnya!

ACARA bertajuk High Tea with HighEnd yang diselenggarakan oleh HighEnd Magazine di Restorante da Valentino, MD Place, Jakarta, baru saja berakhir sore hari tadi. Mengusung tema 'The Art of Lips', acara ini sukses mempertemukan para pembaca dan mitra HighEnd Magazine seraya menyeruput teh.

Acara yang dihadiri oleh Liliana Tanoesoedibjo selaku Chairwoman HighEnd Magazine hingga Miss Indonesia 2016, Natasha Mannuela, itu mendapuk seorang penata rias senior brand Yves Saint Laurent Indonesia, Hendra, untuk mendemonstrasikan aplikasi lipstik two tone lips.

Editor in Chief HighEnd Magazine, Kezia Ponggawa, mengaku senang dan bersyukur lantaran para tamu yang hadir tampak bersemangat mengaplikasikan tren terbaru lipstik ini.

(Foto: Dede Kurniawan / Okezone)

"Melihat animo readers, partners, dan tamu undangan sangat senang karena mereka datang dan mengikuti semua jalannya acara. Bersyukur pada mau mengikuti dan mencoba the latest two tone lips," ujar Kezia Ponggawa yang ditemui di sela-sela acara High Tea with High End, Rabu (22/3/2017)

(Foto: Annisa / Okezone)

Kezia berharap acara yang mempertemukan para pembaca dan mitra HighEnd ini dapat terus terselenggara setiap bulannya. Tentunya dengan mengangkat tema yang berkaitan dengan isu wanita.

"Ini adalah acara High Tea ketiga, nanti akan ada lagi acara yang sama selanjutnya yang memang akan jadi signature event kami," pungkasnya.