Semakin Berkembang, Kylie Jenner Siap Rilis Koleksi Blush On Terbaru

BISNIS kecantikan Kylie Jenner sepertinya memang semakin hari semakin berkembang pesat. Hal tersebut tidak hanya ditandai dengan larisnya setiap produk make-up yang ia jual di pasaran, namun juga terlihat dari banyaknya varian produk yang ia keluarkan dari waktu ke waktu.

Berawal dari hanya produk lipstik, kini bisnis Kylie Cosmetics nya menjalar juga ke produk eyeliner, eyeshadow, dan sekarang remaja 19 tahun ini kembali siap melempar produk make-up terbarunya.

(Foto: Toggle)

Ya, seperti disitat Toggle, Kamis (23/3/2017) melalui akun Instagram pribadinya langsung. Bungsu dari klan Kardashian-Jenner ini mengumumkan bahwa ia akan merilis produk blush-on matte pressed powder yang hadir dalam lima buah varian, yakni X Rated, Barely Legal, Virginity, Hot and Bothered, dan Hopeless Romantic yang akan tersedia di pasaran pada Jumat, 24 Maret 2017 mendatang.

“BLUSHES!!! I'm beyond excited to welcome these to the Kylie Cosmetics family! I'm obsessed with blush and it's a dream that I can finally have MY OWN! can't wait for you guys to experience these build-able Matte beauties! They launch this Friday at 3pm pst only on KylieCosmetics.com @kyliecosmetics check out my snap to see a more,” tulis Kylie dalam keterangan fotonya.