BANYAK orang salah mengerti soal makanan sehat dan makanan diet. Terkadang keduanya memang saling terkait tetapi keduanya tidak bisa disamakan.

Dikatakan Tana Suwardhono, founder restoran sehat MAM saat ditemui di Jakarta beberapa waktu lalu, makanan sehat belum tentu makanan diet tetapi makanan diet hampir bisa dipastikan sehat.

“Kalau mau kurus ya makan makanan yang khusus program diet, yang porsi, takaran dan bahannya memang untuk mengurangi berat badan. Jangan makan makanan yang labelnya sehat lalu pengen kurus. Misalnya makan burger sehat atau salad sehat, porsinya enggak ditakar terus berharap mau kurus, ya enggak bisa,” beber Tana yang berkolaborasi dengan empat temannya untuk membuka resto ini.

Tana juga menjelaskan lebih lanjut, mengonsumsi makanan sehat akan berpengaruh ke tubuh, jaminannya adalah sehat. Sementara untuk diet harus mengonsumsi makanan sehat yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan tubuh.

“Pasti ada target kalau makanan diet, misalnya berat badan turun. Tapi kalau makanan sehat bukan target melainkan jaminan. Tubuh kita ya terjamin akan sehat karena you are what you eat,” lanjut Tana.

Berbeda dengan dahulu, sekarang makanan sehat lebih mudah didapat dan juga variannya banyak pilihan. “Sekarang mah banyak makanan sehat, rasanya juga enak-enak. Tinggal pilih sesuai selera. Makanan sehat juga enggak melulu makan daun-daunan yang rasanya gitu-gitu aja,” pungkas Tana.