Wow, Wi-Fi di Bandara Dubai Dinyatakan sebagai yang Tercepat di Dunia

Sharing เรื่องที่เท่าไหร่จำไม่ได้ เรื่องเกี่ยวกับสนามบินดูไบ คือมันใหญ่มาก มีหลาย Terminal ถ้าจะมาเปลี่ยนเครื่องที่นี่ พอลงเครื่องปุ๊บ เช็คทันที่ว่าไฟลท์ต่อไปขึ้นที่ Gate อะไร แล้ว นั่งรถไฟไปที่Terminal นั้นก่อน แล้วค่อย shopping หาของกิน หรือนั่งพัก ไม่ง้นคุณอาจตกเครื่องได้ แล้ว บาง Gate ก็เดินไกลมากนะคะ เผื่อเวลาไว้หน่อยก็ดี มีลูกค้าเคยตกเครื่องยกแก๊งมาแล้ว #DubaiAirport

