Potensi Wisata Gunung Tidar Bisa Dikembangkan dengan Cara Ini

GUNUNG Tidar yang berdiri di dekat lokasi Candi Borobudur di Magelang mungkin tidak setenar gunung-gunung lain yang sering didaki saat ini. Padahal Gunung ini punya sejarah yang bisa diceritakan kembali dan lokasi untuk dikembangkan sebagai potensi wisata spiritual.

Gunung Tidar konon dipercaya sebagai “Paku Pulau Jawa” yang menjadi lokasi banyak tokoh legenda bersemedi. Gunung yang menjadi lokasi wisata spiritual ini punya banyak kisah menarik yang bisa dijadikan narasi untuk menarik wisatawan datang ke sana, menurut dan SD Darmono, anggota Tidar Foundation.

“Gunung Tidar di Magelang ini punya banyak cerita. Salah satunya ini dipercaya sebagai “epicentrum of the World”. Lalu kenapa Sultan Jogja dan Solo menamai diri mereka Hamengkubuwono atau ‘paku buwono’ itu ada kaitannya dengan Gunung Tidar. Narasi ini tentu sangat bisa menarik orang datang,” katanya dalam seminar tentang Wisata Spiritual di Jakarta.

Dan kini, sebuah pagelaran budaya wayang dengan konsep tradisional dan modern akan diselenggarakan, pada 25 Maret 2017. Acara bertema “The Revelation of God through the holy spirit received by Romo Resi Brotonirmoyo” akan diselenggarakan di Lembah Gunung Tidar, Magelang, dengan mengundang tamu asing.

"Cerita tentang Gunung Tidar ini akan kita coba tampilkan dalam bentuk pagelaran wayang kulit modern. Jadi, biasanya wayang sampai pagi, ini hanya sejam saja, dengan cerita dalam bahasa Inggris. Lalu ada koktail dan penampilan musik modern juga. Kalau responsnya bagus, akan kita lanjutkan lagi nanti," ujar SD Darmono.