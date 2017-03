Gunung yang Wajib Dikunjungi Saat di Selandia Baru

BAGI para pencinta alam, gunung menjadi salah satu destinasi wajib untuk dikunjungi. Selain banyak pohon rindang, gunung menjadi daya tarik tersendiri dengan udara yang sejuk serta pemandangan di sekitar yang menyejukkan mata. Seperti halnya yang terdapat di Selandia Baru.

Selandia Baru dikenal dengan puncak-puncak pegunungan yang indah dan mudah diakses di seluruh dunia. Bahkan, sebagian di antaranya memiliki peran penting dalam film-film layar lebar dunia yang tentunya menawarkan pemandangan indah. Berikut gunung-gunung yang paling mempesona di Selandia baru berdasarkan keterangan pers yang diterima Sindonews.

1. Gunung Taranaki

Gunung Taranaki baru-baru ini mendapatkan peringkat kedua sebagai wilayah terbaik di dunia dalam Lonely Planet’s Best in Travel 2017. Salah satu daya Tarik istimewa dari wilayah ini adalah Pouakai Crossing, yang akan membawa para pejalan kaki ke Egmont National Park sambil mengelilingi gunung yang menakjubkan.

2. Aoraki – Gunung Cook

Aoraki Gunung Cook merupakan puncak tertinggi di Selandia Baru yang bisa ditemukan di Pegunungan Alpen Selatan South Island. Dengan tinggi 1,724 meter, Gunung Cook bisa dicapai dengan empat jam perjalanan darat dari Christchurch dan terletak di tengah-tengah International Dark Sky Reserve, yang dikenal dengan salah satu langit malam paling cerah di dunia.

Gunung Cook menghadap ke Danau Pukaki di Mackenzie Basin, bagian dari wilayah Canterbury Selandia Baru. Cara terbaik untuk melihat puncaknya adalah dengan menggunakan Air Safaris dari Tekapo, Franz Josef, dan Glentanner.

3. Tongariro National Park

Bagian dari UNESCO World Heritage Sites, Tongariro National Park menjadi rumah dari tiga gunung yang menakjubkan yakni Gunung Ruapehu, Ngauruhoe, dan Tongaririo. Cara terbaik untuk melihat ketiganya adalah dengan mengikuti tur berjalan kaki siang hari Tongariro Alpine Crossing melalui lanskap vulkanis di tengah Noth Island. Tongariro National Park menjadi latar Mordor dalam trilogy film The Lord of the Ring.

4. Gunung Aspiring

Sebagai gunung tertinggi di Selandia Baru di luar wilayah Gunung Cook, Gunung Aspiring merupakan bagian dari Te Wahipounamu World Heritage Site. Gunung ini bisa diakses dari Wakana, penginapan kecil di tepi danau yang bisa dicapai dengan perjalan satu jam dari Queenstown di South Island. Aspiring tak hanya akan menampilkan gunung tapi juga pemandangan menakjubkan di seluruh bagian World Heritage Site.

5. Puncak Mitre

Berbeda jauh dari perairan tenang Milford Sound, Puncak Mitre menjulang tinggi. Puncak Mitre menambah keindahan lanskap di sekitarnya. Beragam pilihan perjalanan bisa dipilih wisatawan, salah satunya dengan menggunakan kapal pesiar dari Milford Sound.