Bolehkah Makan Sesudah Olahraga? Nih Kata Ade Rai

SETELAH energi tubuh dikuras usai olahraga, tubuh membutuhkan energi. Tak perlu khawatirkan kenaikan berat badan, justru tubuh membutuhkan asupan makanan untuk memulihkan energi.

Hal ini pun dikatakan oleh Ade Rai, selaku Professional Body Builder, makan selepas olahraga dibutuhkan untuk menghindari rasa lapar yang ekstra.

"Habis olahraga justru harus makan, karena habis olahraga tenaga kita kan menurun, otomatis dia butuh pemulihan. Makanya, ditingkatkan lagi supaya normal. Kalau habis olahraga kita enggak makan, bisa terjadi akumulasi kelaparan," jelas Ade Rai di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 21 Maret 2017.

Bila Anda tetap memilih tidak mau makan, menurut Ade Rai badan terlalu cerdas untuk dibohongi. Karena badan punya mekanisme yang luar biasa untuk memberikan sinyal manusia membutuhkan makanan.

"Maka, the most sophisticated gadget in the world itu bukan ponsel pintar, tapi badan kita. Itulah kenapa badan kita enggak biaa dibohongi. Kalau kita lapar itulah sinyal yang badan kita minta untuk makan," ungkap pria yang berusia 46 tahun itu.

Saat makan, Anda perlu memerhatikan asupan karbohidrat. Ia menyarankan agar nasi yang dikonsumsi tidak lebih dari sekepal tangan, serta perbanyak konsumsi sayur dan makan buah secukupnya.

Kebiasaan dan pemikiran ini perlu Anda pupuk mulai sekarang, sehingga pola hidup tetap terjaga. Jangan lupa untuk mengutamakan makanan yang tidak banyak diproses, sehingga sistem pencernaan tetap bekerja dengan lancar. Siap mengikuti trik dari Ade Rai, Guys?