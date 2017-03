Ini Dia Cara Membuat Alis Tebal Natural yang Menawan!

APA yang ada dalam benak Anda saat melihat Emma Watson, Jennifer Connely, dan Cara Delevingne? Mungkin jawaban yang akan langsung terlontar adalah: alis tebal yang hot!

Ya, Brow Trend kini sedang berpihak pada alis tebal natural dan menjadi ‘topik panas’, tepatnya The Now Brow. Watson, Connely, dan Delevingne hanya segelintir selebritis yang tampil cantik dengan alis tebal dan menawan, karena invasi alis tebal ini kini kerap menjadi pemandangan indah di dunia fashion and beauty.

Jadi lupakan alis tipis segaris, alis tebal dan penuh yang dibentuk rapi ini akan membingkai wajah Anda menjadi lebih menawan dan berkarakter. Tak hanya membingkai wajah, alis yang tebal dan penuh juga bisa memberikan kesan mata yang lebih besar serta wajah tampak lebih muda.

Yuk, simak jurus andalannya!

Rapikan alis

Merapikan alis adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Sisir alis mata Anda menggunakan sikat alis atau maskara berwarna bening untuk merapikan bulu alis. Sisir ke arah samping dari tepi bagian dalam ke tepi luar. Jangan lupa rapikan bagian alis yang lebih panjang menggunakan gunting kecil. Pastikan juga Anda tidak mencabut bulu dengan berlebihan. Cabut bulu sesuai jalur alami alis Anda.

Alis tebal menawan!

Untuk efek alis mata tebal, Anda disarankan untuk tak menggunakan pensil alis. Selain outdated, pensil alis juga menghasilkan efek alis sangat tegas dan tak natural, sehingga terkesan garang.

Kini tren produk untuk alis pun juga sudah bergeser. Untuk efek alis mata tebal natural, Anda bisa menggunakan produk alis dalam rupa pomade, atau yang sering kita kenal dengan brow pomade. Jika para pria menggunakan pomade untuk mempertahankan bentuk rambut karena hasilnya dapat menonjolkan tekstur dan tidak tampak kaku, begitu pula halnya dengan brow pomade. Pomade ini akan membuat alis Anda terlihat tebal, selain itu warna dan teksturnya pun tahan lama karena tidak luntur.

Serunya lagi, jika Anda ingin membentuk alis tanpa mencabutnya, brow pomade ini sangat cocok digunakan. Triknya pun sederhana, Anda hanya perlu memulaskan sedikit concealer di tepi alis, ratakan, lalu bentuk alis dengan pomade. Jangan lupa untuk menyisir alis Anda ke arah atas setelah menggunakan pomade. Bagi Anda yang beralis tipis pun brow pomade bisa menjadi andalan karena kandungan pomade akan menonjolkan tekstur helaian bulu alis meskipun tipis.

Nah, sudah tak sabar ingin tampil ala The Now Brow, kan?