Ira Koesno Ungkap Gaya Busana Favoritnya, Seperti Apa Ya?

SETIAP orang tentu memiliki gaya berbusananya masing-masing. Tak terkecuali dengan presenter senior Ira Koesno.

Ya, bicara soal gaya busana, Ira Koesno rupanya mendeskripsikan dirinya dengan gaya smart casual dan less is more. Itulah mengapa Ira jarang terlihat mengenakan berbagai aksesori pelengkap penampilan.

"Untuk busana sehari-hari, saya lebih suka pakai celana panjang ketimbang rok karena lebih leluasa bergerak," ujar Ira Koesno kala berbincang-bincang dengan Okezone di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Terkait pemilihan warna, Ira menggemari warna merah, hitam, dan putih. Lantaran banyak mengoleksi warna tersebut, sang ibu pun kerap kali berkomentar.

"Ibu saya bilang 'Nduk, kok kayaknya kamu enggak ganti baju ya. Kok warnanya itu-itu saja'," kata pemilik nama lengkap Dwi Noviratri Koesno itu seraya tertawa.

Namun, ternyata wanita 47 tahun ini tidak menyukai warna biru, lho. "Saya enggak suka warna biru tetapi saya memaksakan suka biru karena sebenarnya biru itu penyeimbang. Saya suka merah sehingga saya memaksakan warna biru sebagai penyeimbang," tukasnya.