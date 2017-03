Ketahuilah, seperti Inilah Kemuliaan Ibu dalam Pandangan Islam

MENJADI orangtua adalah amanah dari Allah SWT kepada hamba-Nya. Kepercayaan ini menjadi nikmat yang luar biasa karena seseorang dianggap layak dititipkan seorang manusia atau lebih untuk dipelihara.

Anak terlahir dari rahim ibu yang dipelihara selama sembilan bulan, kemudian disusui, disayangi, dididik, dan dirawat hingga besar. Itulah mengapa ibu adalah peran yang sangat mulia dalam agama Islam.

Di dalam Alquran perintah patuh dan hormat kepada ibu disebutkan beberapa kali. Termasuk dalam perkataan Nabi Muhammad SAW.

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai. berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (Qs. Al-Ahqaaf : 15)

Sementara hadits Rasulullah SAW diriwayatkan, Abu Hurairah RA berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi menjawab, ‘ibumu’. Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi menjawab, ‘ibumu’. Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘ibumu’. Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ barulah nabi menjawab, ‘ayahmu’.” (HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548)