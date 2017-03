Akhir Pekan Berencana Piknik? Sebagai Bekal 3 Makanan Ini Paling Cocok

PIKNIK jadi aktifitas yang menyenangkan, apalagi dilakukan bersama keluarga atau teman-teman. Piknik akan kurang maksimal jika tidak membawa bekal makanan yang akan mengganjal perut.

Bekal makanan piknik pasti berbeda dengan bekal saat akan ke sekolah atau ke kantor. Bingung mau bawa apa? Berikut Okezone rangkum tiga rekomendasi makanan yang bisa dibawa piknik seru.

Sandwich

A post shared by B&A Pork Store® 🇮🇹||🇺🇸 (@bnaporkstore) on Mar 22, 2017 at 6:36am PDT



Roti tumpuk ini bisa jadi bekal makanan yang paling praktis dan direkomendasikan dibawa saat piknik. Bahan yang simpel, cara membuat yang praktis serta kandungan nutrisi yang lengkap membuat sandwich jadi makanan yang dijamin laris manis jadi incaran. Isian sandwich bisa dibuat menggunakan berbagai bahan misalnya ayam, ikan, daging ataupun sayuran. Untuk membuatnya semakin mantap, sertakan saus pendamping.

Sushi

A post shared by Philly Sushi (@philly_sushi) on Mar 22, 2017 at 5:37pm PDT



Agak repot memang membuat sushi tetapi makanan ini direkomendasikan karena bersifat kering dan praktis dikemas. Bentuknya yang mini dan cara makan yang simpel membuat sushi disarankan untuk dibawa saat piknik. Tapi ada hal yang harus diperhatikan, usahakan membuat sushi menggunakan bahan yang matang. Karena sushi dengan bahan mentah tidak bertahan dalam jangka waktu lama sementara perjalanan menuju tempat piknik pasti ditempuh berjam-jam.

Martabak telur

A post shared by The one & only #theluckybelly (@the.lucky.belly) on Sep 25, 2016 at 12:06am PDT



Tekstur yang renyah dan rasa yang gurih membuat martabak jadi favorit banyak orang, apalagi bagi orang Indonesia. Sebelum berangkat piknik, buat martabak dalam bentuk dan ukuran mini supaya mudah disantap. Sebaiknya martabak ditiriskan hingga minyaknya benar-benar hilang agar martabak tetap renyah dan tidak mudah apek. Untuk membuat martabak, modal yang dibutuhkan tidaklah besar karena hanya menggunakan telur, daun bawang dan kulit lumpia. Cocok jadi bekal piknik saat tanggal sudah kritis.