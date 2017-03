Moms, Begini Indahnya Tahapan Inisiasi Menyusui Dini

MEMBERIKAN ASI secara eksklusif pada bayi lahir sesegera mungkin memiliki manfaat yang besar. Metode ini biasanya dikenal dengan istilah inisiasi menyusui dini atau IMD.

Khususnya bagi para ibu hamil, ada beberapa tahapan yang indah saat inisiasi menyusui dini dilakukan tepat saat si kecil lahir.

Dr Utami Roesli, SpA, IBCLC, FABM, spesialis anak, menjelaskan penting untuk meletakkan bayi terlebih dahulu pada dada ibunya saat melahirkan, sehingga ikatan bayi dan ibu bisa terjalin secara alami. Tahapan ini akan berlanjut ketika si bayi memiliki insting untuk menyusu.

"Jadi dipotong dulu tali pusarnya, dikeringkan (tubuhnya), baru diletakkan pada dada bayinya. Diletakkan kepala bayinya sampai berada di antara kedua payudaranya. Kemudian, diselimuti dan diberikan topi. Ingat, dikeringkan bukan dimandikan," jelas dr Utami di kawasan Karet Tengsin. Jakarta Pusat, Rabu 22 Maret 2017.

Mungkin tidak sedikit orang mengatakan, bayi akan kedinginan bila diletakkan langsung pada dada ibunya. Dr Utami mengatakan, tidak. Pasalnya, dada ibu menyesuaikan kondisi suhu bayi mereka.

"Dada ibu ini thermoregulator. Dada ibu 1 C lebih panas dibandingkan ibu yang tidak melahirkan. Kalau bayi kedinginan, maka dada ibu naik 2 C. Bayi kepanasan, dada turun 1 C," ulas wanita aktivis SELASI ini.

Saat diletakkan di atas dada ibunya, bayi akan detak-detakan kepalanya untuk 'memijat' payudara ibunya.

Sebelum sampai ke puting ibu, biasanya bayi akan menjulur-julurkan lidahnya untuk menjilati permukaan kulit ibunya. Jilatan ini mengundang bakteri baik masuk ke dalam tubuh si kecil untuk mengaktivasi sistem pencernaannya.

"Ada banyak bakteri baik yang ada di dada ibu ketika bayi menjilat-jilat kulit ibunya. Ketika bakteri itu ditelan, menjadi probiotik yang baik berkembang biak di ususnya," ujarnya.

Ketika ia berhasil menemukan puting ibunya dan ibu kekurangan hormon oksitosin, ia jilat-jilat dulu dan mengulum puting ibunya. Setelah dirasa sudah cukup, bayi akan meminum ASI-nya dengan baik.