Vitamin C Bisa untuk Proteksi dari Paparan Sinar UV hingga Meningkatkan Kolagen

VITAMIN C jadi jenis vitamin yang paling familiar di kalangan orang awam. Vitamin C kerap digaungkan manfaatnya untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Selain untuk kesehatan tubuh, vitamin C juga kerap dimanfaatkan untuk kesehatan dan kecantikan kulit. Penasaran ingin tahu manfaat dasar vitamin C untuk kulit? Berikut penjelasan singkatnya, seperti dikutip Stylecraze, Selasa (28/3/2017).

Pelindung matahari

Vitamin C menjadi proteksi alias pagar pelindung untuk jaringan kulit wajah dan tubuh, dari paparan sinar matahari dan zat radikal. Kandungan anti-oksidan yang terdapat dalam vitamin C, dapat secara efektif melindungi kulit dari radiasi sinar UV dan efek terkena sinar matahari seperti kulit terbakar (sun burns), dan flek hitam, serta melindungi kulit dari efek berkepanjangan sinar matahari seperti kanker kulit.

Memproduksi kolagen

Bukan rahasia lagi jika produksi kolagen dalam tubuh sangatlah dibutuhkan untuk menunjang kesehatan dan kecantikan kulit. Vitamin C dengan kandungan komponen hydroxyproline dan hydroxylysine, yang keduanya sangat dibutuhkan tubuh dalam memproduksi kolagen. Maka saat kebutuhan vitamin C dalam tubuh telah terpenuhi, maka kolagen yang cukup pun akan membuat kulit wajah dan tubuh menjadi lebih elastis, jauh dari keriput, dan kusam. Karena kolagen memperbaiki sel-sel kulit wajah dan tubuh benar-benar dari akarnya.

Menghaluskan kulit

Produksi kolagen yang baik dan cukup dalam tubuh, lebih lanjut akan membuat sel-sel jaringan darah yang berada di bawah lapisan kulit akan membawa oksigen dan nutrisi yang cukup untuk membuat tampilan kulit menjadi sehat. Sehingga tekstur kulit kasar, bersisik, dan kering bisa terhindarkan. Vitamin C juga memperbaiki formasi keelastisitasan, melindungi, dan memperbaiki sel-sel kulit.

Meratakan warna kulit



Manfaat vitamin C untuk kulit lainnya, ialah vitamin C ini mampu melindungi DNA dalam tubuh dari yang dinamakan reaksi photochemical yang dapat memicu terjadinya tumor, tanda-tanda warna kulit tidak merata (skin discolouration) seperti frikles, dan age spots, dan kanker kulit. Dengan manfaat yang diberikan oleh vitamin C ini, maka tampilan kulit menjadi lebih muda daripada usia sebenarnya, dan tentunya juga menjadi halus