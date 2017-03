Kulit Lebih Cerah Bisa dengan Minum Pil Vitamin C Lho!

JIKA mendengar kata vitamin C untuk mencerahkan warna kulit wajah, maka yang langsung terlintas di pikiran ialah prosedur treatment injeksi vitamin C.

Padahal, seperti dilansir Skinlightskinbright, Selasa (27/3/2017) untuk mencerahkan kulit wajah dengan memanfaatkan vitamin C ini bisa juga diperoleh dengan cara selain dengan menginjeksikan ke dalam kulit. Metode lain yang dimaksud ialah dengan cara mengonsumsi pil vitamin C.

Dalam mengonsumsi pil vitamin C dengan tujuan untuk mencerahkan warna kulit wajah ini. Tinggi rendahnya dosis yang dikonsumsi, disebutkan tergantung dari faktor usia, berat badan, dan jenis kelamin.

Disebutkan biasanya petunjuk dosis umum minimum untuk pria adalah 100 miligram per hari, sedangkan untuk wanita hanya memerlukan asupan sekitar 75 miligram per harinya. Khusus untuk wanita, jika sedang masuk dalam masa menstruasi dosis yang dikonsumsi bisa ditingkatkan.

Ukuran dosis maksimal asupan vitamin C untuk pria dan wanita yang bisa diterima dan diserap tubuh ialah dengan ukuran 3000 miligram. Saat ingin mencerahkan warna kulit, direkomendasikan untuk mengonsumsi pil vitamin C ini dengan ukuran maksimal 500 hingga 1000 miligram (dalam durasi dua kali minum) per hari yang dikonsumsi dalam keadaan perut kosong.

Dengan catatan bahwa suplemen vitamin C yang dikonsumsi ialah yang juga mengandung glutathione atau kolagen, untuk mendapatkan hasil maksimal yakni warna kulit cerah dan juga sebagai penangkal datangnya tanda-tanda penuaan dini seperti garis-garis keriput.