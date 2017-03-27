Mau Liburan Gratis di Bali, Simak Yuk!

BALI diberkati dengan pantai yang indah dan pemandangan alam yang eksotis. Tetapi tidak perlu mengeluarkan kocek mahal untuk menikmati keindahan Pulau Dewata ini, karena masih banyak kegiatan untuk menikmati keindahan alam yang gratis.
Berikut adalah beberapa di antaranya, seperti dikutip Okezone dari AsiaOne.
Berjalan kaki di pantai
Kuy heg kuy . Balii balii😎😎 (moment😎) . . . . Location: Kuta beach Bali . . . . #Baliindonesia #indonesia #kerenabis #kapankitakuylagi #pendakilampung #mytripmyadventure #mytripmyadventurelampung #syurgadunia #kutabali
Sebuah kiriman dibagikan oleh moeslim adventure / D'Rongrong (@yogikurniawan11) pada Mar 25, 2017 pada 11:42 PDT
Sebagian besar pantai di Bali gratis untuk dinikmati, meskipun Anda akan dikenakan biaya parkir jika membawa kendaraan pribadi. Contoh pantai yang gratis seperti Pantai Kuta, pantai berpasir hitam di Canggu, dan Tanjung Benoa.
Basah-basahan di Pantai Water Blow Nusa Dua
DORAsees the surprising Waterblow in Nusa Dua, Bali. / Watch out for the burst of water sometimes they're too big that will really give a splash. Photo by @mars_cruz . #DORAgoes
Sebuah kiriman dibagikan oleh D O R A (@dora.ph) pada Jun 19, 2016 pada 2:14 PDT
Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menunggu ombak menghujani tubuh Anda dengan air laut sampai basah. Tidak perlu mengeluarkan uang seperti di taman bermain air, di Pantai Water Blow Nusa Dua, Anda bisa menikmati keseruan bermain dengan alam secara gratis.
Berjalan di Bukit Cinta Ubud
tanrım, beni yavaşlat. aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir... zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele... günün karmaşası içinde bana sonsuza kadar yaşayacak tepelerin sükunetini ver . sinirlerim ve kaşlarımdaki gerginliği, belleğimde yaşayan akarsuların melodisiyle yıka, götür. uykunun o büyüleyici ve iyileştirici gücünü duymama yardımcı ol... anlık zevkleri yaşayabilme sanatını öğret; bir çiceğe bakmak için yavaşlamayı, güzel bir köpek ya da kediyi okşamak için durmayı, güzel bir kitaptan birkaç satır okumayı, balık avlayabilmeyi, hülyalara dalabilmeyi ögret... her gün bana kaplumbağa ve tavşanın masalını hatırlat. hatırlat ki yarışı her zaman hızlı koşanın bitirmediğini , yaşamda hızı arttırmaktan çok daha önemli şeyler olduğunu bileyim... heybetli meşe ağacının dallarından yukarıya doğru bakmamı sağla. bakıp göreyim ki, onun böyle güçlü ve büyük olması yavaş ve iyi büyümesine bağlıdır... beni yavaşlat tanrım ve köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et. yardım et ki, kaderimin yıldızlarına doğru daha olgun ve daha sağlıklı olarak yükseleyim. ve hepsinden önemlisi... tanrım, bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için sabir, ikisi arasındaki farkı bilmek için akil ve beni aşkın körlüğünden, yalanlarından koruyacak dostlar ver... 🙏🏼
Sebuah kiriman dibagikan oleh Hande Saruhan (@handesaruhan) pada Mar 24, 2017 pada 10:29 PDT
Bukit Cinta Ubud terkenal keindahannya dan treknya yang mudah dilalui dengan sebuah kuil suci yang disebut Pura Bukit Lebah. Kebanyakan pengunjung di sini adalah remaja yang datang bersama pasangan atau pasangan yang hendak menikah yang mau berfoto prewed.
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