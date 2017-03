Waduh, Sampah yang Sulit Diurai Timbulkan Gas Metana Berbahaya

TIMBUNAN sampah tak hanya menyebabkan musibah banjir. Tetapi juga dapat mengganggu kesehatan manusia, apalagi jenis sampah styrofoam yang sulit terurai.

Ketua Yayasan Peduli Bumi Indonesia (YPBI) Ananda Mustadjab Latif mengatakan, umumnya styrofoam kerap digunakan sebagai pembungkus makanan yang tren belakangan ini. Setelah digunakan, styrofoam dibuang sembarangan yang ternyata dapat menimbulkan dampak buruk.

Padahal, menurut dia, pembungkus styrofoam ini tak ramah lingkungan. Telah disebutkan bahayanya pula dapat memicu beragam penyakit dalam jangka panjang.

"Styrofoam berbahaya bagi kesehatan, sampahnya pun sulit diurai dan tidak ramah lingkungan. Pemerintah harus menemukan win solution untuk mengatasinya," ujar Ananda saat ditemui di Jakarta, baru-baru ini.

Styrofoam, jelas Ananda, tergolong sampah yang sulit diurai. Butuh waktu lebih dari lima tahun untuk menghancurkan sampah styrofoam dengan sendirinya.

Mengingat, timbunan sampah dapat menyebabkan banjir di perkotaan khususnya, yang hingga kini menjadi persoalan masyarakat yang cukup sulit diselesaikan.

Sementara itu, berdasarkan pengamatan YPBI lebih lanjut, timbunan sampah di tempat pembuangan akhir juga dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan masyarakat. Sampah menghasilkan metana yang lebih berbahaya daripada CO2.

Data KLH menunjukan, saat ini jumlah penduduk Indonesia terus meningkat. Diperkirakan tahun 2020, sampah yang dihasilkan per hari sekitar 500 juta kg per hari atau 190 ribu ton per tahun.

"Kini saatnya masyarakat pintar mengelola sampah dengan cara yang aman. Jangan merusak lingkungan dan memicu gangguan kesehatan," pangkasnya.