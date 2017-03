Intip Makanan Bali Postingan Netizen yang Bikin Lapar

Salah satu kue tradisional yang pasti ada ketika merayakan Hari Raya Nyepi adalah Cerorot. Kue ini tergolong kue basah yang digemari oleh anak-anak Bali karena rasanya sangat manis sekaligus bentuk menyerupai contong yang unik. Bentuknya yang mengerucut itu dibentuk dari cetakan kulitental yang dimasukkan adonan di dalamnya kemudian dikukus hingga matang Om Swastiastu Rahajeng nyanggra rahina Nyepi Dumogi Ida Sanghyang Widhi Wasa setata ngicen kerahayuan medasar antuk Tri Kaya Parisudha…. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om…. *Selamat Hari Raya Nyepi Thn 2017.* Semoga Hyang Widhi Wasa selalu melimpahkan rahmat dan berkah dalem kepada kita sekalian source : perutgendut.com Mau foto pangan lokal kamu mimin repost? Jangan lupa pake hastag #GaleriPanganLokal yaaa #localfood #panganlokal #gopanganlokal #food #foodgram #indonesia #tradisional #lokal #makanan #minuman #indonesia #pictoftheday #repost #instagram #yummy #enak #lezat #hmppi #kehati #budaya #cerorot #bali #nyepi #hindhu #harirayanyepi #kuetradisional #kulinerbali

