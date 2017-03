Libur Nyepi, Enaknya Bikin Cilok Bumbu Kacang Buat Camilan Sore

Yg @doyanmasak coba resep cilok ala @seto_beri yuk . . Sebenernya ada dua cara bikin cilok yg enak, empuk. Pertama bisa dengan terigu dan air yang di masak diapi kecil (tujuannya supaya matang sempurna) dan Kedua dengan menyiram terigu langsung dengan air panas. Tapi dua2nya oke kok, tinggal pilih, kalo saya lebih praktis disiram aja CILOK Bahan : 5 sdm muncung terigu 4 sdm muncung kanji 2 bawang putih haluskan 200ml air mendidih Daun bawang iris Royco/garam Caranya : Air mendidih langsung masukan ke dalam wadah yg sudah ada tepung terigunya (sedikit2 aja sampai keliatan semua terigunya matang pekat terkena air panas), bawang putih halus, royco lalu aduk pakai sendok krn masih panas. Tambahkan kanji sedikit demi sedikit, tambahkan daun bawang lalu aduk sampai kalis. Bikin bulat2 sesuai selera, boleh diisi kalo ada keju, abon, atau kornet juga enak. Siapkan air rebusan, beri sedikit minyak goreng, masukkan cilok dan masak sampai mengapung baru angkat BUMBU KACANG ala saya (semua bahan sudah dalam keadaan halus) : Tumis bamer, baput sampai harum, masukkan daun jeruk, cabai merah dan rawitnya, masukan kacang, tambahkan saos sambal dan kecap, royco, gula garam, tumis sampai benar2 matang. Supaya cilok lebih enak satukan bumbu dengan pentul cilok dan oseng2 sampai meresap, sajikan hangat2 😊

