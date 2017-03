Dessert Prancis Tak Melulu Repot, Yuk Moms Bikin Eclair yang Simpel

Nyoba bikin Eclair. Serasa makan ice cream tiramisu πŸ˜‰πŸ˜‰πŸ˜‰ sengaja bikin isiannya dengan rasa cappucino. Biar wangiiii. #happytummy #happyweekend Eclair Bahan : 200 ml air 120 gr Margarine 2 sdm gula 150 gr tepung terigu (aq pake cakra kembar) 4 butir telur Cara membuat : Masak air + margarine + gula hingga mendidih lalu masukkan tepung terigu, aduk cepat hingga kalis (sampai adonan menyatu dan ga lengket di panci) lalu dinginkan. Setelah dingin masukkan telur aduk hingga adonan menyatu dan tidak bergumpal. Masukkan adonan ke dalam piping bag, semprotkan adonan di atas loyang yang sudah di oles mentega (bisa juga pakai kertas roti untuk alas). Beri jarak antar adonan, karena saat di panggang adonan akan mengembang. Oven dengan suhu 180Β°C, selama kurleb 20 - 25 menit tergantung besar dari adonan yang kita cetak (oven jangan di buka tutup, karena sus bisa mengempes disaat sudah di angkat). Isian : 100gr whipy cream (saya pake merk Han) 2bks cappucino instant (campur dengan 50ml air es) 1 gelas air 1 sachet SKM Campur semua bahan kecuali air. Mixer sambil masukan air sedikit sedikit sesuai kekentalan yang kita inginkan. Jika sudah tercampur rata, masukan isian ke pipping bag. Lubangi eclair dengan ujung sumpit, semprotkan isian. Lakukan hingga eclair habis. Topping : Coklat pekat (DCC) di lelehkan Coklat putih leleh Rice chrispy chocolate Springkle Kacang almond Coklat ganache Celupkan eclair ke coklat leleh atau ke coklat ganache, hias sesuai selera. Sebenernya ga susah buat ni makanan. Tapi kalo mau bikin dengan topping & isian yang macem2 ribetnya pake banget πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€ #henykitchen #bisabikin #eclair #homemade #instafoto #instacooking #doyanbaking #instacook #happy #resepeclair #kekinian #cakedankue

A post shared by Mrs. Arta (@h3nyta) on Mar 6, 2016 at 1:33am PST