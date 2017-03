Pesona Sekipan Karanganyar, Kemping Seru ala Suku

KETIKA sudah mulai malas beraktivitas, loyo, dan enggak ada semangat, itu artinya tubuh butuh penyegaran. Nah, jika tak ada agenda, pekan ini sempatkan untuk menilik Wana Wisata Sekipan. Objek yang terletak di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar ini berada di ketinggian 1.100 meter.

Di tempat tersebut, beragam aktivitas luar ruang bisa dilakukan. Mulai dari kemping,outbond, paintball, trekking, hiking, jogging, berkuda, atau sekadar bersantai sambil ngopi.Di Wana Wisata Sekipan, aktivitas kemping ini bisa dilakukan dengan cara unik. Pengelola menawarkan wahana baru bernama Welit Super Camp.

Tidak seperti kemping biasanya yang menginap di tenda bongkar pasang, Welit Super Camp mengajak pengunjung bermalam di rumah suku. Ya, rumah suku ala Indian menjadi rumah sementara bagi siapapun yang berminat. Berbentuk kerucut setinggi 120 cm, rumah suku ini beratapkan rumbia dan beralaskan matras.

Setiap unitnya dapat ditempati maksimal tiga orang, dengan harga sewa Rp150.000 di hari biasa dan Rp200.000 pada akhir pekan. Sensasi bermalam di rumah suku tentu berbeda dibanding tidur beratapkan tenda. Sensasi lainnya adalah keberadaan totem khas suku yang melengkapi nuansa ala permukiman Indian.

Totem-totem ini semakin membuat pengunjung merasa hijrah ke Benua Amerika. Saat bertandang pada Minggu (19/3) kemarin, destinasi wisata seluas 40 hektare itu tengah ramai pengunjung. Mayoritas sedang berkemping menikmati suasana kaki gunung, sementara sebagian yang lain baru saja usai mengikuti kegiatan malam keakraban (makrab).

Suasana kaki pegunungan yang segar dan dingin langsung menyambut badan, kali pertama memasuki area. Pohon pinus yang tinggi menjulang menjauhkan tubuh dari sengatan panas matahari. Suara air yang bergemiricik dari kejauhan seolah menenangkan pikiran setelah sepekan penuh beraktivitas.

Fasilitas yang tersedia di Wana Wisata Sekipan di antaranya bumi perkemahan, villa, aula, kamar mandi, mushola, dan sejumlah warung. Villa dapat dimanfaatkan oleh mereka yang enggan bermalam di tenda. Tiket masuk pengunjung dipatok Rp7.500 per orang, sedang untuk yang berkemah dimintai tarif mulai dari Rp10.000 per malam. Untuk sewa villa per malam per unit senilai Rp400.000. Biaya tersebut sudah termasuk asuransi.