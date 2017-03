Ini Hand Salad Cara Baru Makan Salad yang Dicibir Netizen

SEJUMLAH cara menyantap makanan dianggap terlalu ketinggalan zaman di zaman milenial ini. Sejumlah kelompok pun berusaha mengubahnya menjadi lebih modern dan bertujuan praktis. Tapi cara makan salad ini justru dicibir banyak orang.

Sebuah situs kuliner terkenal Bon Appetit mencoba memperkenalkan ke dunia "Hand Salad". Seperti apa?

It's called a "hand salad" but let's not focus on that https://t.co/fRTxgR79cY pic.twitter.com/XWY0mbAqF4 — Bon Appétit (@bonappetit) March 27, 2017

Ya, jika umumnya salad dinikmati dalam sebuah wadah, apakah itu piring atau mangkuk dengan berbagai potongan sayur mayur, potongan protein seperti irisan daging atau telur dan dressing. Namun 'Hand Salad' menawarkan cara baru menyantap salad.

Yakni, tanpa mangkuk apalagi piring, sayuran yang Anda konsumsi tinggal dicelupkan dalam saus cocolan atau dipping. Semua dilakukan hanya dengan tangan. Praktis bukan?

@bonappetit Pair your hand salad with a "stick meat" for a great midday meal! pic.twitter.com/lTeyiUhTOR — JadeinNM (@Jadeinnm) March 27, 2017

Tapi tidak semua orang bahagia dengan cara makan seperti itu. Karena pertama, sayuran yang digunakan hanya benar-benar daun selada. Tidak ada tomat chery, bayam, kol ungu, apalagi irisan daging sapi atau telur. Terdengar menyedihkan?

Bon Apetit memperkenalkan cara baru ini lewat media sosialnya. Tapi tanggapan yang diterima begitu mengejutkan. Banyak netizen yang tidak setuju dan justru mengolok-olok.

.@bonappetit just whipped up a quick bowl of cereal pic.twitter.com/0U3UGe5ThL — Juggalocialism (@UweBollocks) March 27, 2017

Alih-alih banyak mengikuti cara itu, sejumlah netizen malah mengganti apapun makanan dengan cara "hand salad" dengan tujuan menyindir. Semua makanan dicocolkan ke dalam saus cocolan. Apakah itu pizza ke dalam mayonase, roti ke dalam selai kacang, atau makan sereal dalam wadah tangan lengkap dengan susunya. Duh. Demikian seperti dilansir dari Metro.