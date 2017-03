Enggak Susah Kok Mengolah Kembang Kol, Ini 3 Rekomendasinya

BOSAN dengan olahan kembang kol yang itu-itu saja? Coba mainkan kreasi dengan membuat varian berbeda dari kembang kol. Jika dieksplore, banyak lho hidangan spesial yang bisa diolah dari kembang kol.

Dilansir dari Oceanmist, Kamis (30/3/2017) berikut beberapa rekomendasi olahan dari kembang kol. Jangan memikirkan hal yang rumit, kembang kol termasuk jenis sayuran yang mudah diolah.

Gunakan microwave

Memasak kembang kol dengan memanfaatkan microwave adalah satu teknik pengolahan yang paling sehat. Karena nutrisi pada kembang kol tetap terjaga dan tidak rusak karen proses pemasakan yang berlebihan. Cara mengolahnya simpel, masukkan kembang kol dalam mangkuk berisi sedikit air lalu panaskan selama 5 sampai 7 menit.

Dikukus

Mengukus kembang kol adalah alternatif lain untuk mendapatkan olahan kembang kol yang rasa dan teksturnya terjaga. Cara mengolahnya simpel, panaskan panci pengukus lalu masak kembang kol selama 5 menit, angkat dan sajikan segera. Cara ini membuat tekstur kembang kol lembut namun rasa dan warnanya tetap menarik.

Ditumis

Cara yang satu ini juga terbilang simpel dan sederhana, cukup matangkan kembang kol dengan cara ditumis. Panaskan 1 sendok makan minyak lalu tumis kembang kol selama 3 sampai 5 menit, beri bumbu sederhana seperti lada dan garam. Angkat lalu sajikan.