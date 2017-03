Moms, Yuk Kenali 5 Bahasa Kasih untuk Anak

WAKTU yang berkualitas bersama anak-anak menjadi kebutuhan penting bagi keluarga. Untuk menciptakannya, orangtua harus memahami bahasa kasih anak.

Menurut Chapman & Campbell, ada 5 bahasa kasih anak. Setiap anak memiliki dominasi bahasa kasih yang berbeda. Psikolog Elizabeth Santosa menjelaskan, salah satu langkah yang dapat dilakukan orangtua untuk menciptakan waktu keluarga yang berkualitas adalah dengan menerapkan bahasa kasih anak.

Kamis (30/3/2017)

Afirmasi

Afirmasi adalah salah satu bahasa kasih yang disukai anak-anak. Umumnya mereka menyukai pujian atau diberi kata-kata yang memotivasi atau mendukung.

"Ketika orangtua memberikan mereka pujian seperti 'Saya bangga sama kamu, kamu makannya pinter, ayo pasti kamu bisa' itu termasuk afirmasi," jelas wanita yang akrab disapa Lizzie ini dalam acara Lactogrow Happy Wonderland di Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Waktu berkualitas

Anak dengan tipe ini lebih senang ditemani orangtuanya dalam berbagai aktivitas. Mereka tidak peduli pada aktivitas apa yang akan dilakukan, asalkan bersama orangtuanya, mereka merasa disayang.

"Orangtua diharapkan memberikan waktu berkualitas tanpa distraksi, tanpa gadget, atensi dan fokus hanya pada anak. Eyes to eyes itu penting. Mata berbinar-binar kalau anak lagi bercerita," lanjut Lizzie.

Sentuhan fisik

Banyak pula anak yang merasa disayang dengan sentuhan fisik. Seperti mengusap-usap kepalanya, memeluk, dan mencium bisa Anda lakukan untuk anak-anak tipe penyuka bahasa kasih yang satu ini.

"Semakin menyentuh, semakin intim, hormon oxitosin meningkat, ada bonding di situ. Butuh 8 kali pelukan kecupan dalam satu hari," jelas Lizzie.

Apresiasi

Jangan salah. Apresiasi bukan hanya sekadar hadiah yang mahal. Tetapi anak-anak suka diberi kejutan. Misalnya dia bisa melakukan sesuatu yang besar untuk pertama kali, Anda bisa merayakannya dengan membuatkan makanan kesukaannya. Ini akan meningkatkan ikatan antara Anda dan anak.

Melayani/membantu

Anak dengan tipe bahasa kasih ini akan merasa merasa dikasihi saat ada orang lain yang hadir ketika merasa kesusahan. Meski bisa melakukannya sendiri, terkadang anak-anak meminta bantuan hanya untuk merasakan kasih sayang dari orangtuanya.

"Anak selalu bilang 'Can you help me?'. Sebenarnya mereka bisa, tapi hanya ingin ditemani. Karena ada perasaan kedekatan," pungkas Lizzie.