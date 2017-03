Destinasi Wisata yang Makin Terkenal Berkat Film

FILM nampaknya menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk datang ke suatu tempat. Bahkan pemerintah New Zealand mendapati negaranya mengalami peningkatan jumlah wisatawan sebanyak 50 persen begitu film Lord of The Rings dan The Hobbit ditayangkan.

Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata, fenomena tersebut juga terjadi lho. Ini beberapa destinasi wisata yang makin terkenal dan dikunjungi banyak wisatawan berkat tayangan film, seperti dikutip dari grivy, Kamis (30/3/2017).

1. Pantai Tanjung Tinggi, Belitung - Laskar Pelangi

Banyak orang mengetahui jika Buku Laskar Pelangi menggambarkan Bangka Belitung secara romantis karena cerita yang begitu dekat dengan latar daerah tersebut. Buku karangan Andrea Hirata tersebut mendapat animo luar biasa, sampai kemudian diangkat menjadi film yang disutradarai oleh Riri Riza.

Bangka Belitung pun sontak menjadi tujuan wisata yang ramai diburu, bahkan tak hanya oleh wisatawan lokal. Mereka, kebanyakan mengincar pantai-pantai indah di Bangka Belitung, seperti Pantai Tanjung Tinggi dan masih banyak lagi, wisata kuliner, sampai mengunjungi Museum Andrea Hirata yang baru didirikan.

2. Ubud dan Uluwatu, Bali - Eat, Pray and Love

Film yang dibintangi Julia Robert ini juga diangkat dari buku. Di dalamnya, Bali menjadi satu-satunya lokasi di wilayah Asia yang muncul, tepatnya Ubud dan Uluwatu, juga Pantai Padang Padang.

Kawasan Ubud tentunya menghadirkan area persawahan, Monkey Forest, Rumah Ketut Liyer, guru spiritual yang terkenal di Bali. Meski tak ada yang meragukan popularitas Bali sebagai destinasi wisata top sebelum film dirilis, namun mata dunia internasional semakin terbuka akan Bali setelah film produksi Hollywood ini muncul.

3. Gunung Semeru, Jawa Timur - 5 CM

Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di pulau Jawa menjadi sorotan wisatawan setelah film 5 CM beredar. Baik berkat unsur sinematografi yang menampilkan pemandangan menakjubkan, maupun cerita yang bikin penonton pada baper.

4. Wamena dan Danau Habema - Denias

Danau Habema, Papua Terlihat seperti Danau di Eropa karena berlatarkan tebing gunung. Danau ini berada di ketinggian 3321 meter di atas permukaan laut. Danau ini sering menjadi tempat peristirahatan bagi para pendaki yang ingin mendaki puncak Trikora. Dengan dikelilingi vegetasi alam pegunungan berupa Anggrek. #discoverindonesia #wonderfulindonesia #papuaindoneisa #danauhabema #adventureideas Sebuah kiriman dibagikan oleh Adventure Ideas (@adventureideas) pada Mar 9, 2016 pada 9:23 PST

Keindahan Danau Habema di lereng Puncak Trikora, Jayawijaya yang muncul di film Denias benar-benar terangkat setelah film yang disutradarai oleh Ari Sihasale tersebut tayang.

Danau dengan nama asli Yuginopa tersebut terletak di kompleks Pegunungan Jayawijaya. Dengan ketinggian 3.225 mdpl, Habema didaulat sebagai salah satu danau tertinggi di Indonesia.

Di sana Anda bisa melihat langsung Puncak Wilhelmina (nama asli Puncak Trikora) menjulang tinggi di depan mata. Di Puncak itulah, salju khatulistuwa berada. Di sekitar danau, terhampar padang rumput yang luas. Jika beruntung kamu bisa menemukan cenderawasih dan astrapia, sampai anggrek hitam yang langka.