Zac Efron Mengaku Kesulitan Pakai Sepatu Hak Tinggi di Film Baywatch

SEORANG aktor profesional, tentu tidak boleh menolak untuk melakukan adegan apapun. Semata-mata semua itu dilakukan untuk kepentingan film yang dibintangi bisa menjadi sajian tontonan yang menarik.

Inilah yang dilakoni oleh aktor tampan Hollywood, Zac Efron dalam proses syuting film terbarunya “Baywatch” belum lama ini. Dalam film tersebut Zac harus melakoni sebuah adegan tidak biasa, yakni cross dressing alias berpenampilan layaknya seorang wanita lengkap dengan memakai sepatu hak tinggi.

Walau dalam perjalanan karirnya sebagai aktor, Zac sudah biasa melakukan adegan-adegan action yang keras. Namun melakoni adegan harus berjalan dengan menggunakan sepatu high heels, akhirnya membuat pria kelahiran 1987 ini harus mengakui bahwa adegan tersebut adalah salah satu adegan tersulit yang harus ia lakoni.

Adegan cross dressing sebagai wanita lengkap dengan mengenakan sepatu hak tinggi yang dijalani oleh Zac tersebut, adalah demi menampilkan adegan penyamaran dirinya bersama dengan lawan mainnya, Dwayne “The Rock” Johnson.

Saking sulitnya, Zac sampai-sampai menyatakan kekagumannya kepada orang-orang yang sudah sangat terbiasa berjalan dengan sepatu hak tinggi. Kekagumannya tersebut ia ungkapkan langsung melalui pesan yang ia unggah dalam akun Twitter resmi pribadinya.

“Mad respect to all the ladies who can handle heels, 1 of my hardest stunts EVER on #Baywatch, ” tulis Zac dalam cuitannya tersebut. Demikian seperti dikutip Yahoo, Jumat (31/3/2017).