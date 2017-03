Agar Ganteng Maksimal, Perhatikan Do and Dont's saat Mengenakan Beanie

MEMAKAI beanie atau topi kupluk bisa jadi pilihan alternatif yang menarik bergaya dengan topi, saat sedang jenuh mengenakan topi bermodel itu-itu saja seperti baseball cap contohnya.

But wait! Biar tidak saltum dan terlihat ganteng maksimal, ada do and dont’s yang perlu diperhatikan saat sedang memakai beanie. Penasaran kan bro? Yuk baca ulasannya berikut ini, sebagaimana dilansir Gq, Jumat (31/3/2017).

Do

1. Mencocokkan warna beanie dengan setelan busana yang sedang dipakai.

2. Mengenakan beanie dengan posisi setengah bagian topi menutupi kedua sisi telinga.

3. Memilih model beanie yang sedikit anti-mainstream, yakni beanie dengan aksen pom-pom atau umbul-umbul di bagian atas topi.

Don’t :

1. Memakai beanie bersamaan dengan brim hat, memadukan dua model topi ini malah akan membuat tampilan kepala menjadi bertumpuk-tumpuk.

2. Memakai beanie dengan posisi sematan yang terlalu turun ke arah bawah kepala hingga mendekati area leher. It’s no no no guys!