6 Model Celana Jins Kekinian di Kalangan Selebriti hingga Fashion Influencer

CELANA jins selalu menjadi item fesyen favorit setiap orang. Entah itu potongan high-waisted, kulot, boyfriend, atau skinny, celana jins tetap mendapat tempat dalam lemari pakaian Anda.

Seiring berkembangnya mode, celana jins tak hanya hadir dengan beragam potongan yang berbeda namun juga model yang bervariasi. Mulai dari hem, fringe, patchwork, hingga two jeans in one, membuat tampilan celana jins tidak terkesan monoton.

Seluruh model jins tersebut mulai digemari sejak satu tahun belakangan. Tak hanya street style di pekan mode dunia, model jins tersebut sudah banyak diterapkan oleh beberapa fashion influencer Indonesia.

Yuk, ketahui lebih dekat dengan tren celana jins kekinian, seperti yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber.

Hem jeans

Salah satu tren celana jins kekinian yang cukup digemari adalah hem jeans. Hem jeans ditandai dengan dengan bagian bawah jins yang sengaja tidak dijahit rapi, sehingga serabut benangnya terlihat.

Ada pula yang dikenal dengan uneven hem, di mana bagian ujung celana jins berpotongan asimetris atau panjang di salah satu sisinya. Ada yang mengaplikasikan sisi depannya lebih panjang atau sebaliknya, serta ada pula yang asimetris di sisi kiri atau kanannya. Hem jeans cocok untuk semua tipe celana jins, seperti skinny, wide leg, atau ankle crop.

Model cantik Gigi Hadid dan Emma Roberts adalah beberapa selebriti yang pernah tertangkap kamera mengenakan model celana jins satu ini. Sementara, dari Tanah Air, sebut saja ada fashion influencer Olivia Lazuardy dan aktris Sandra Dewi.

Fringe jeans

Sesuai namanya, celana jins ini memiliki model rumbai atau fringe di bagian ujungnya. Sejumlah brand mode kenamaan ada yang menawarkan model celana jins satu ini. Namun, sebelum membelinya, tak ada salahnya untuk memanfaatkan celana jins lama Anda untuk dibuat model fringe sendiri.

Two jeans in one

Two jeans in one kali pertama dipopulerkan oleh rumah mode asal Prancis, Vetement. Seperti namanya, two jeans in one seolah menampilkan model celana jins dari dua kain yang berbeda namun dijahit menjadi satu kesatuan.

Patchwork

Untuk celana jins dengan corak yang lebih atraktif, Anda bisa memilih beraksen patchwork satu ini. Bagi Anda yang tak ingin terlalu mencolok, bisa menggunakan aksen patch berwarna denim lebih gelap atau terang. Namun, bagi Anda yang ingin bereksperimen bisa mengenakan celana jins dengan aksen patch colorful.

Colorful trim

Pilihan model celana jins kekinian lainnya yang bisa dicoba adalah colorful trim. Di mana bagian ujung celana diberi aksen fringe atau pom-pom warna-warni. Sangat cocok jika dipadankan dengan kaus atau kemeja putih saat musim panas.

Melipat bagian bawah celana

Tren menggulung atau melipat bagian bawah celana atau dikenal dengan cuff denim kembali lagi. Hanya saja dengan variasi baru yang lebih kekinian. Kendall Jenner dan para fashionista di pekan mode dunia adalah beberapa di antaranya yang membawa kembali popularitas tren celana jins satu ini. Dari Indonesia, fashion blogger hijab Rizki Amelia mengenakan tren celana jins kekinian ini untuk gaya kasualnya.