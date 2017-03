Busyettt, Salah Input Tagihan Seporsi Nasi Putih Arie Dagienkz Rp145 Ribu!

MENYANTAP makanan di sebuah restoran memang dibutuhkan budget berlebih mengingat harga yang ditawarkan relatif mahal. Alih-alih ingin makan enak, Anda bisa stres ketika tagihan datang.

Hal ini baru saja dialami oleh penyiar radio Arie Dagienkz. Dalam akun twitternya, Arie mengunggah foto billnya dari sebuah restoran yang baru dibuka di kawasan Jakarta Selatan.

Ketika hendak membayar tagihan tersebut, Arie tertegun ketika melihat harga seporsi nasi putih dibandrol Rp145 ribu. Wow!

" Buat yg makan di hooters Jakarta. Jangan lupa double check billnya. Look at the price of the rice," tulis Arie.

Buat yg makan di hooters Jakarta. Jangan lupa double check billnya. Look at the price of the rice 😁 pic.twitter.com/yju8OaOrkv — Arie Dagienkz (@dagienkz) March 27, 2017

Bayangkan saja, harga itu ternyata lebih mahal dibandingkan dari menu chicken wings yang dipesan olehnya. Setalah melakukan kroscek, Arie menemukan bahwa pihak restoran telah melakukan kesalahan ketika menginput menu makanan yang dipesannya.

Benar saja, untuk harga seporsi nasi putih, Arie hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp29 ribu saja.

Melihat hal tersebut, sejumlah netizen pun tergelitik untuk menyampaikan komentar-komentar unik mereka.

"Itu mungkin nasi organik, dan padinya pake dipijit nanemnya," tulis akun ollo_gaffar

"Gw rasa nasi lau itu nasi organik yang ditanem di antartika bray," tulis akun @egoegiego