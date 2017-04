Oh Gudeg Ternyata Juga Lezat Disantap dengan Bubur Nasi

Sarapan bubur Gudeg Mbah Lindu 👌👌👌#gudegmbahlindu #yogya #legenda #tasteofyogya #flavorsofindonesia #kisahrasaindonesia #acmiid #foodstagram #foodphotography

A post shared by William W. Wongso (@williamwongso) on Mar 27, 2017 at 8:35pm PDT