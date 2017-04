Keren, Bar Ini Berkonsep Karakter Games Mario Bross

PARA penggemar video game pasti sudah tidak asing lagi dengan Mario Bross. Karakter game besutan Nintendo ini memang sangat populer dan merupakan salah satu permainan terlaris sepanjang masa.

Berbicara soal Mario Bross, baru-baru ini sebuah bar berkonsep unik resmi dibuka di kawasan Washington, D.C. The Cherry Blossom Pub terinspirasi dari musim semi di kawasan D.C.

A post shared by Soheyl Soltani-Nia (@ssoltani_14) on Mar 25, 2017 at 5:21pm PDT

Di salah satu ruangan, para pengunjung dapat menikmati berbagai interior yang sengaja didesain menyerupai game Super Mario. Hal inilah yang membuat ratusan pengunjung rela mengantri hingga dua jam lamanya, untuk merasakan sensasi menyantap hidangan lezat dengan suasana khas Mario Kingdom.

Setelah memasuki ruangan, pengunjung akan menemukan berbagai ornamen-ornamen khas Mario Bross seperti replika tanaman piranha, berbagai bentuk jamur, hingga pipa berwarna hijau.

Untuk menu minumannya, ada 3 pilihan koktail dengan nama yang sangat unik. Mulai dari "It's a Me, Amario", "What Doesn't Kill You Makes You Smaller", dan "King Koopa Cup,". Harganya pun cukup terjangkau yakni, Rp173 ribu per gelas.

Bagi Anda yang tertarik mengunjunginya, The Cherry Blossom akan dibuka hingga 5 April mendatang. Demikian dilansir dari Travel + Leisure, Kamis (30/3/2017).