Hebohkan Tren Mencelupkan Pizza ke dalam Susu

SETELAH perdebatan pizza bertopping nanas mereda, netizen kembali dihebohkan dengan tren menyantap pizza yang dicelupkan ke dalam susu. Tren ini pertama kali dicetuskan oleh seorang pengguna Twitter dengan username @hyrulecitizen.

Dalam sebuah video yang diunggahnya, ia tampak memamerkan sepotong pizza yang sedang dicelupkan ke dalam gelas berisi susu putih. Meski terlihat aneh, Mariam mengklaim bahwa tindakannya itu justru menambah kelezatan pizza yang hendak disantapnya.

Pizza + milk is WAYYY better than pineapple pizza. This shit bomb af 👌🏽 pic.twitter.com/83SxXbiyL6 — mariam (@hyrulecitizen) March 2, 2017



"Pizza + susu lebih lezat dibandingkan pizza bertopping nanas. Makanan ini sangat nikmat," tulisnya.

Foto tersebut ternyata berhasil menjadi viral dan bahkan sempat menjadi perbincangan hangat di beberapa stasiun radio internasional.

Fuck that pineapple pizza shit, this milk with pizza is the wave🌊 pic.twitter.com/Gib442IT99 — Michael (@triptr3y) March 6, 2017



"Lupakan pizza nanas, pizza susu ini luar biasa nikmat," tulis akun @triptr3y

Sayangnya, tidak semua orang setuju dengan tren unik ini.

"Jangan pernah mencelupkan pizza ke dalam susu atau mayones. Atau aku akan mencarimu," tulis akun @elegantmani

