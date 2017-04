Bintangi Iklan Tas Dior Terbaru, Jennifer Lawrence Bawa Pesan Feminisme

AKTRIS Jennifer Lawrence kembali menebarkan pesonanya sebagai brand ambassador rumah mode Dior. Kali ini, perawakannya muncul tak hanya sekadar mempromosikan koleksi tas terbaru, melainkan membawa pesan feminisme.

Dalam sejumlah foto yang beredar, tampak Jennifer berpose dalam balutan kaus putih, celana jins, dan blazer. Sebagai pelengkap penampilan, bintang film ‘The Hunger Games’ tersebut mengenakan aksesori kalung, cincin, serta pointed shoes. Ia juga mengenakan tas Diorama dari koleksi Fall 2017.

Jennifer mengenakan kaus putih berhiaskan tulisan ‘WE SHOULD ALL BE FEMINISTS’. Di mana kaus tersebut merupakan hasil kolaborasi Dior dan Rihanna yang terinspirasi oleh pidato Chimamanda Ngozi Adichie di TED Talk 2012 lalu. Sebagian dari hasil penjualannya pun disumbangkan untuk yayasan amal Clara Lionel Foundation.

Sejak menjabat sebagai direktur artistik pertama wanita, Maria Grazia Chiuri memang lebih fokus terhadap isu feminisme. Bahkan, untuk pemotretan iklan terbaru ini, Maria menggandeng fotografer wanita kenamaan Brigitte Lacombe.

Bicara soal feminisme, Jennifer juga tak luput memerhatikan isu tersebut. Aktris 26 tahun ini pernah menulis esai tentang kesenjangan upah antara aktor pria dan wanita, lantaran bocornya email Sony yang menyebut dirinya berpenghasilan lebih rendah dari para aktor pria yang menjadi lawan mainnya.

“Aku tidak tahu mengapa kata feminisme seolah menyeramkan bagi orang-orang. Padahal, itu tidak seharusnya, karena feminisme berarti kesetaraan,” ujar Jennifer saat mengemukakan pendapat soal feminisme, seperti dikutip UsMagazine, Sabtu (1/4/2017).