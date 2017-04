Anak Rajin Makan Semangka Enggak Gampang Jatuh Sakit

ANAK gampang jatuh sakit? Mungkin sistem kekebalannya menurun, karena kurang asupan bernutrisi. Kalau begitu, Anda perlu memasukkan semangka dalam diet harian anak.

Karena, buah yang satu ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak, sehingga mereka tidak gampang jatuh sakit. Selain itu, mengosumsi semangka juga memberikan manfaat lain bagi anak. Berikut manfaat selengkapnya yang dilansir dari laman Indianparenting, Sabtu (1/4/2017):

Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Semangka kaya akan vitamin C yang sangat membantu dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak. Vitamin C juga membantu dalam penyembuhan lukan. Jadi, Anda jika anak Anda susah sembuh dari luka akibat terjatuh, maka harus meningkatkan asupan vitamin C, salah satunya dari semangka.

Mengandung antioksidan dan antiperadangan

Semangka memiliki senyawa yang membantu mengurangi peradangan dan menetralisir radikal bebas. Pastikan Anda memilih semangka matang untuk anak, karena mengandung senyawa yang memberikan dukungan antiperadangan.

Mengurangi keasaman

Makan banyak semangka membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko mengembangkan penyakit. Terutama karena diet tinggi asam yang meliputi daging, telur dan susu.

Meningkatkan kesehatan mata

Beta-karoten dalam semangka akan dikonversi menjadi vitamin A setelah memasuki tubuh. Hal ini melindungi anak terhadap gangguan mata yang berkaitan dengan usia dan menghasilkan pigmen di retina. Vitamin A juga akan menjaga kesehatan kulit, gigi dan tulang anak-anak Anda.

Meningkatkan kesehatan secara keseluruhan

Menurut studi terbaru, para ahli berpendapat bahwa semangka membantu dalam meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Buah ini dikatakan akan mengurangi masalah kesehatan dan membantu anak tetap sehat dengan cara alami.