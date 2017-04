Makin Ganteng, Sandiaga Uno Kenakan Peci Anyaman Khas Gorontalo

Menghadiri peringatan Maulid Nabi sekaligus dzikir dan doa bersama para pedagang PGC (Pusat Grosir Cililitan). Disini, kami semua berdoa bersama, berharap nantinya Jakarta dipimpin oleh pemimpin yang amanah dan dapat mempersatukan seluruh umat beragama. Salam bersama, maju bersama! #SalamBersama #MajuBersama #AniesSandi

