RESEP NENEK: Ayam Bakar Madu, Hidangan Istimewa untuk Orang Spesial

Ayam bakar madu ini saya buat kemarin untuk makan siang, ayamnya empuk dan bumbu merasuk ke dalam daging. Ini dia resepnya Ayam Bakar Madu Bahan-bahan: 1ekor ayam 1 buah jeruk nipis, ambil airnya Air 300ml Santan 100ml 2cm lengkuas, Memarkan 1 batang serai, memarkan 3 lembar daun salam 4 lembar daun jeruk 2 sdm air asam 1 sdm gula merah 3 sdm madu Secukupnya kecap manis Secukupnya garam Bumbu halus: 7 buah bawang merah 6 siung bawang putih 5 butir kemiri 1 sdm ketumbar 1 sdt kunyit bubuk Bahan olesan saat dipanggang: 2 sdm madu dan 1 sdm margarin, aduk rata. Pelengkap: Sambal Lalapan (mentimun, lettuce dll) Cara membuat: Potong2 ayam, kucuri air jeruk nipis, diamkan 10 menit. Cuci bersih Tumis bumbu halus, tambahkan serai daun salam daun jeruk. Tuang kedalam panci presto tambahkan air, santan, air asam, gula merah, madu, kecap manis dan garam. masukan ayam, tutup panci presto. Presto sampai matang, (setelah panci mendesis apinya saya kecilkan, dan biarkan kurang lebih 10 menit). Matikan api, biarkan untuk sementara ayam di dalam panci sampai panci berbunyi "klik" buka lalu panggang, jangan lupa dioles dengan bahan olesan. Panggang sampai matang. Sajikan bersama pelengkap.

