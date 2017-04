Minum Anggur Sebelum Tidur Bisa Bantu Anda Menurunkan Berat Badan

ANDA sedang ingin menurunkan berat badan? Mungkin bisa mencoba minum anggur. Menurut 2 penelitian terbaru Harvard Medical School dan Washington State University, hanya minum 2 gelas anggur sebelum tidur dapat membantu mencegah obesitas.

Studi Harvard University menunjukkan, wanita yang minum 2 gelas anggur merah atau red wine per hari, memiliki 70 persen penurunan risiko obesitas dibandingkan dengan non-peminum. Selain itu, Washington State University menunjukkan bahwa anggur memiliki sifat yang mengubah ''white fat'' menjadi ''beige fat'' yang dapat dengan mudah dibakar.

"White fat", menurut Pam Peeke, MD terdiri dari satu tetesan lipid dan kurang mengandung mitokondria dan pembuluh darah, yang mengapa tampaknya menjadi kuning muda atau berwarna putih. Lemak putih adalah bentuk dominan dari lemak dalam tubuh-menyediakan cadangan energi terbesar dalam tubuh, bertindak sebagai isolator termal dan menghasilkan leptin, salah satu bentuk estrogen. Sedangkan, lemak beige, adalah campuran dari lemak cokelat dan putih, diproduksi ketika kita berolahraga.

Berkat polifenol yang disebut Resveratrol, anggur merah memiliki kekuatan untuk melawan obesitas dan diabetes. Karena anggur merah berlimpah resveratrol, minum 2 gelas saja tidak hanya membuat rileks, tetapi juga sehat.

Menurut sebuah studi Arizona State University, resveratrol memiliki kemampuan untuk menekan nafsu makan. Artinya, Anda akan menghilangkan kebiasaan menggeledah dapur di larut malam.

Untuk mendukung teori ini, beberapa wanita mengulurkan tangan untuk Dailymail menjelaskan bagaimana anggur telah membantu mereka menurunkan berat badan. Seorang wanita berusia 47 tahun, Linda Monk, mengklaim telah menurunkan 2,7 kg dalam 3 minggu dengan minum 1 gelas anggur setiap malam.

"Anggur meredam keinginan saya terhadap gula. Begitu pun keinginan pada permen, biskuit dan cokelat setelah makan malam telah menghilang, dan efek relaksasi dari alkohol membuat saya merasa menurunan berat badan kembali tidak sulit dilakukan," ungkap Monk kepada Dailymail yang dikutip Inquisitr, Senin (3/4/2017).

Monk mengikuti rencana diet dari buku Timothy Ferriss berjudul “4-Hour Body: An Uncommon Guide To Rapid Weight Loss, Incredible Sex and Becoming Superhuman.” Rata-rata makanan yang dikonsumsi Linda Monk meliputi telur orak-arik untuk sarapan, salad ayam saat makan siang, dan chilli con carne tanpa nasi pada makan malam, ditemanis segelas anggur merah.

"Saya tidak mabuk secara berlebihan, tetapi alkohol selalu menjadi bagian dari kehidupan saya. Di usia 20-an, saya tinggal di Yunani, di mana budaya Mediterania kita minum anggur setiap hari. Berat badan saya stabil di 63 kg. Aku tidak bisa membayangkan menyerah pada kehidupan sosial selama berminggu-minggu hanya untuk menurunkan berat badan," jelasnya.