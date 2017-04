Warna Pastel Jadi Tren Rambut Musim Panas Teranyar Tahun Ini

RAMBUT selalu mengalami perubahan tren setiap musimnya. Entah dari sisi potongan atau tatanan hingga pewarnaan. Lantas, bagaimana dengan tahun ini?

Ya, seperti diketahui perkembangan tren dan teknik penggunaan make-up rupanya juga diikuti oleh perkembangan tren dan teknik pewarnaan rambut. Kemudian bisa terlihat juga dari tren warna rambut di panggung runaway Paris Fashion Week Spring/Summer 2017, selebriti dan influencer dunia hingga apa yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Hasilnya menunjukkan jika palet pastel menjadi tren warna rambut andalan di musim panas tahun ini.

"Kenapa warna pastel? Karena memang warna ini cocok diaplikasikan saat musim panas. Ini juga terinspirasi dari tren make-up no make-up, di mana memberi efek tampilan yang natural tetapi ada highlight-nya," tutur Indra Tanudarma, Senior Artistic Manager L'Oreal Professionel, dalam jumpa pers IT Looks Spring/Summer L'Oreal Professionel di DBS Tower, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Berangkat dari tema besar pastel contouring, terdapat tiga tren warna rambut terbaru yang diprediksi sejalan dengan tren mode dunia. Pertama adalah rose gold, yaitu perpaduan warna soft pink dengan pantulan keemasan untuk tampilan yang modern dan fashionable.

Kedua, adalah nude beige, perpaduan warna natural yang diciptakan dari shade yang disesuaikan dengan warna kulit. Dan, terakhir adalah matte atau khaki, pantulan warna hijau dingin yang memberikan tampilan nan elegan.

(Foto: Annisa / Okezone)

"Warna rose gold adalah yang paling populer. Rose gold di sini macam-macam, ada yang soft atau strong, kalau more into orange jadinya blorange," ujar Indra.

Indra menjelaskan jika warna pastel bisa diaplikasikan pada semua jenis kulit wanita Indonesia. Dituturkannya jika warna pastel yang dihadirkan tidak cerah atau terang melainkan mengarah pada smokey atau dusty.

"Mengacu juga pada tren warna 2017, greenery seperti warna khaki dan olive, rose gold, dan blorange, itu cocok diaplikasikan oleh warna kulit wanita Indonesia," tutupnya.