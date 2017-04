Lupakan Baunya, Ini Masakan Petai yang Selalu Bikin Ngiler

PETAI biasanya dijadikan bahan tambahan dalam masakan atau diajadikan lalap yang siap dicocol sambal. Biji bulat berwarna hijau ini bisa dimasak dengan berbagai bumbu jadi orang tak akan kehabisan kreasi.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut olahan petai yang dijamin bikin ngiler dan kalap melahapnya. Urusan bau, jadi nomor sekian yang tidak diperhitungkan, toh bau aroma petai juga akan hilang saat menggosok gigi. Apa saja makannnya? Simak yuk, Selasa (4/4/2017).

Sambal goreng petai

Sambal goreng petai memiliki banyak varian, beberapa yang populer adalah sambal goreng kentang petai, udang petai hingga cumi petai. Semuanya menggoda, apalagi jika disuguhkan dengan sepiring nasi putih hangat. Rasa pedas dari bumbu berlumur cabai jadi paduan nikmat saat menyantap petai yang renyah dan sedap.

Nasi goreng petai

Di restoran atau warung nasi goreng kerap hadir pilihan menu nasi goreng petai yang jadi favorit banyak orang. Petai dalam nasi goreng memang hanya sebagai bahan tambahan tapi rasa dan aromanya cukup menggugah selera. Nasi goreng petai juga jadi menu simpel yang bisa dibuat di rumah, tapi pastikan Anda menyikat gigi usai menyantap nasi goreng petai untuk menu sarapan ya.

Sambal Petai

Punya resep sambal andalan di rumah, coba tambahkan beberapa potong petai. Sambal di rumah akan jadi hidangan yang lebih menggoda. Sambal yang cocok ditambah petai antara lain sambal terasi, sambal goreng atau sambal bajak. Makan bersama lalapan akan semakin mantap.