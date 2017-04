Sambangi Tegal, Anies Baswedan Sambangi Kampung Warteg

SEJAK mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berjanji akan memajukan UMKM di kawasan Ibu Kota. Misi ini bahkan telah direalisasikan dalam sebuah program yang disebut One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship (OK OCE).

Demi mendengar aspirasi masyarakat, beberapa waktu lalu Anies Baswedan menyempatkan diri mengunjungi Kelurahan Cabawan di Tegal, Jawa Tengah. Tempat ini juga dijuluki sebagai kampung warteg (warung tegal), karena di sinilah para pedagang warteg di Jakarta tinggal.

Dalam sebuah foto yang diunggah Anies di Instagram, ia terlihat sedang menyantap sarapan pagi di salah satu warteg yang ada di tempat tersebut. Di sela-sela kunjungannya itu, Anies juga sempat mendengarkan saran dan keluhan dari para pedagang warteg.

Hal tersebut dilakukannya, karena warteg merupakan salah satu contoh wirausaha kecil yang cocok dikembangkan dengan program OK OCE.

A post shared by Anies Baswedan (@aniesbaswedan) on Apr 2, 2017 at 9:55pm PDT

"Pengusaha warteg itu contoh wirausaha mikro yang sangat pas dengan program kewirausahaan #OKOCE. Mereka memiliki skill, tinggal memberikan pelatihan dan kepastian usaha agar bisa lebih berkembang," tutur Anies dalam keterangan foto tersebut.