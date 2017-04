Menilik Tren Motif Busana Garis-Garis Kekinian dari Panggung Runway

STRIPES atau motif garis-garis sepertinya akan selalu menjadi favorit di kalangan para pecinta dan penikmat mode dunia. Bagaimana tidak, motif busana satu ini memang bisa dikenakan oleh siapa pun, bisa dikenakan dengan item fesyen apa pun, dan terpenting they never go out of style.

Tak ayal jika setiap orang pasti memiliki motif busana ini dalam lemari pakaiannya. Seiring berkembangnya mode, kini motif stripes hadir dengan beragam warna yang tidak monoton. Jika menilik tren di panggung mode dunia, motif stripes pada busana hadir dengan tampilan yang lebih fresh.

Nah, seperti apa tren busana garis-garis segar dan kekinian yang dimaksud? Berikut ulasannya seperti dilansir TheTrendsPotter, Rabu (5/4/2017).

Warna garis

(Foto: Thetrendspotter)

Jika tahun-tahun sebelumnya motif garis-garis lebih sering memadukan warna hitam dan putih atau biru navy dan putih. Di tahun ini, paduan warna yang dihadirkan terbilang cukup beragam. Misalnya warna biru terang dan vivid red dengan putih, atau palet pastel, seperti kuning dan biru. Tampilan ini membuat motif stripes terlihat lebih segar.

Stripes on stripes

(Foto: Thetrendspotter)

Kini telah banyak fashionista yang berani memadukan satu item fesyen stripes dengan item fesyen lainnya melalui corak yang sama. Umumnya ini hadir dalam setelan suit. Stripes on stripes juga bisa dilakukan dengan memadukan dua corak yang berbeda, yakni horizontal dan vertikal.

Layering

(Foto: Thetrendspotter)

Stripes menjadi salah satu corak yang mudah untuk dipadukan dengan item fesyen lainnya melalui layering. Meski mengenakan tampilan layering namun busana bercorak garis-garis selalu bisa menjadi perhatian lantaran multimensional.

Padukan dengan motif busana lainnya

(Foto: Thetrendspotter)

Pada dasarnya stripes merupakan corak busana yang bersifat netral. Karena itu, stripes bisa dikenakan dengan corak busana lainnya, seperti gingham, floral, atau corak kontras lainnya. Bagi Anda yang masih belum percaya diri, cobalah mengenakan padanan stripes dengan motif lainnya agar terlihat menarik. Pastikan proporsi kedua motif ini seimbang sehingga tidak memberi kesan ramai.