Ini Loh Lipstik yang Jadi Andalan Pevita Pearce

PERONA bibir selalu menjadi item make-up andalan bagi hampir sebagian besar wanita. Dengan lipstik, penampilan seseorang akan terlihat fresh dan menarik meski tidak menggunakan aplikasi produk make-up lainnya.

Hal ini pula yang berlaku bagi aktris cantik Pevita Pearce. Ia menuturkan jika lipstik bisa membuat penampilannya menjadi lebih percaya diri.

"Aku suka bermain dengan bibir biar lebih pede. Lipstik rasanya menjadi senjata utama aku. Lipstick can change everything," ujar Pevita Pearce dalam acara launching produk terbaru Maybelline New York, di Empirica, SCBD, Jakarta, Rabu (5/4/2017).

(Foto: Annisa / Okezone)

Terkait jenis lipstik yang menjadi favoritnya, bintang film 'Tenggelamnya Kapal Van der Wijck' tersebut menyukai jenis powder matte untuk memberikan hasil tampilan lipstik matte sempurna. Bahkan, ia selalu membawa tiga hingga empat jenis lipstik berbeda di dalam tasnya.

"Kehidupan di Jakarta aktivitasnya sangat padat. Jadi, aku selalu bawa lipstik tiga sampai empat warna yang berbeda di dalam tas," tambah adik dari Keenan Pearce itu.

"Saat meeting, aku pakai warna nude. Siang hari pilih warna cerah, kalau malam hari pakai warna merah. Pokoknya, bibir harus on fleek, on point," tutupnya.