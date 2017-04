Yuk Intip Jenis Buah-Buahan Unik dari Berbagai Negara

ANDA mungkin sudah familiar dengan jenis buah-buahan seperti rambutan, durian, jeruk, dan apel. Namun ternyata, masih banyak jenis buah-buahan unik yang tersebar di berbagai negara.

Daripada penasaran, yuk simak ulasan lengkapnya, sebagaimana dilansir Okezone dari berbagai sumber, Kamis (6/4/2017).

Pepino

Jika dilihat sekilas, buah ini mirip seperti semangka. Benar saja, Pepino ternyata berasal dari persilangan antara melon dan pir. Buah tersebut umumnya ditanam di daerah Amerika Selatan.

Yangmei

Buah ini juga dikenal dengan sebutan strawberry China. Nama latinnya sendiri adalah Myrica Rubra. Warga china biasanya menyantap yangmei secara langsung atau dimakan mentah. Buah tersebut sebetulnya juga dapat difermentasi maupun dikeringkan.

Jabuticaba

Jabuticaba merupakan buah langka asli Brasil yang tumbuh dengan cara unik. Tidak seperti buah pada umumnya, jabuticaba tumbuh pada batang pohonnya sendiri. Sekilas, buah ini terlihat seperti anggur dengan warna ungu pekat. Masyarakat Brasil sering mengolah jabuticaba menjadi berbagai produk kue, selai, hingga wine. Jabuticaba juga diklaim dapat menyembuhkan diare dan asma.